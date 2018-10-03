Necati Şaşmaz kötü haberi verdi: Yeni bir dizi projemiz var, ama Kurtlar Vadisi değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ile Neher Prodüksiyon tarafından beyazperdeye aktarılan “İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi’ adlı filminin galası özel bir AVM’de yapıldı. Yoğun katılımla 9 salonda gerçekleştirilen filmin galasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra ünlü oyuncu Necati Şaşmaz eşi ve çocuğuyla birlikte katıldı.

“Bir dizi projemiz var, Kurtlar Vadisi değil”

Galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, hayranlarına yeni bir dizi müjdesi verirken, bu projenin Kurtlar Vadisi olmayacağını söyledi. Yeni bir dizi projesinin olduğunu söyleyen Necati Şaşmaz, “Bir dizi projemiz var. İnşallah bir de, yakın zamanda sinema filmi projemiz olacak, hepsi sırayla tabi ki. Kurtlar Vadisi değil. Nöbet isimli dizi olacak inşallah. Antalya civarında çekilecek dizimiz. Ben de artık çok animasyon yapmak istiyorum. Çünkü çocukların eğitimine, öğretimine önem verdiğimiz günlerdeyiz. İzleyici filmler yaptığımız gerektiğini düşünüyorum. Benim zamanımda Adile Naşitlerin anlattığı masallar vardı. Keloğlanımız vardı ama çizgi filmi değildi. Diğer çizgi filmleri hatırlatmak bile istemiyorum çünkü kültür emperyalizmi vardı. İnşallah ona karşın böylesi güzel ürünlerimiz var” diye konuştu.

(İHA)