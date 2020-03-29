Ne entrikası bitti ne efsanesi

İstanbul’un kent tarihi efsanelere göre MÖ 7. yüzyıla kadar uzanır. Kuruluşundan itibaren Byzantion adıyla anılan bu kent yaklaşık bin yıl boyunca nispeten kendi halinde bir yerleşim olarak varlığını sürdürdü. MS 11 Mayıs 330 tarihindeyse şehrin kaderi tamamen değişecekti; Dönemin Roma İmparatoru I. Constantinus (Magnus) tüm Akdeniz’e hükmetmek için kendine yeni başkent olarak burayı seçti ve yeni başkentin adı önce eskisine atıfla Nova Roma, yani Yeni Roma, hemen sonrasında da Konstantinopolis oldu.