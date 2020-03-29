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  3. Ne entrikası bitti ne efsanesi

Ne entrikası bitti ne efsanesi

Ne entrikası bitti ne efsanesi

Jonathan Harris'in kaleme aldığı Konstantinopolis hem bir kent tarihi, hem de kentin yaşayanlarının anılarını barındırıyor. Bu açıdan toplumsal tarih unsurlarının yer aldığı bir mücevher adeta.

İstanbul’un kent tarihi efsanelere göre MÖ 7. yüzyıla kadar uzanır. Kuruluşundan itibaren Byzantion adıyla anılan bu kent yaklaşık bin yıl boyunca nispeten kendi halinde bir yerleşim olarak varlığını sürdürdü. MS 11 Mayıs 330 tarihindeyse şehrin kaderi tamamen değişecekti; Dönemin Roma İmparatoru I. Constantinus (Magnus) tüm Akdeniz’e hükmetmek için kendine yeni başkent olarak burayı seçti ve yeni başkentin adı önce eskisine atıfla Nova Roma, yani Yeni Roma, hemen sonrasında da Konstantinopolis oldu. 


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