Müze kart nedir, nasıl çıkarılır? 2020 Müze kart fiyatı ne kadar?

Müze kart, müze ve ören yerleri olan ilgiyi arttırmak için 1 Mart itibariyle 60 liraya düşürüldü. Kapsamı genişletilen kartın alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlilik süresi bulunuyor. Toplamda 7 çeşit bulunan müze kart çeşitleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirli noktalarda satışa sunuluyor. Müze kart nasıl alınır hakkında detaylı bilgi haberde.

MÜZE KART ÜCRETİ NE KADAR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzekart'ın satış ücretinde indirime gitti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Müzekart'ın 70 TL olan ücreti, 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla 60 TL'ye düşürülecek.

MÜZE KART NASIL ALINIR?

Müze kart sahibi olmak isteyenler, kart basım istasyonlarından, "Fotoğraflı TC Kimlik kartı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi" ibraz etmek suretiyle 40 saniye içinde Müze kartlarını alabilirler. Ayrıca "www.muzekart.com" adresine istenen bilgileri girerek kredi kartıyla Müze kart alabilirler. Sistem onay verdikten sonra internet başvuruları 5 gün içinde kurye ile belirtilen adrese gönderilir.

MÜZE KART ÇEŞİTLERİ VE FİYATLARI

Museum Pass Türkiye, Müze Kart, Müze Kart+, Museum Pass İstanbul (mobil),Museum Pass Cappadocia (mobil),Museum Pass Akdeniz (Mobil) ve Museum Pass Ege (mobil) olmak üzere toplam 7 farklı müze kartı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satışa sunuluyor.

MÜZE KART KİMLERE ÜCRETSİZ?

18 yaşın üzerindeki öğrencilere,

Engelli vatandaşlara,

Yükseköğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerine,

Ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yabancı öğrenciler ile yükseköğrenim kurumlarında önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrencilere ve KKTC vatandaşı öğrencilere,

Öğrenci kimliği ibrazı şartı ile 30 lira olan Müzekart; 18 yaş altı öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz.