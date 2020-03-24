Mutlaka okunması gereken 20 kitap

Uygarlıkların Batışı- Amin Maalouf (Yapı Kredi Yayınları)

Amin Maalouf, düşünce serisine “Ölümcül Kimlikler” ve “Çivisi Çıkmış Dünya”dan sonra “Uygarlıkların Batışı” ile devam ediyor. Kitabında Orta Doğu ve Lübnan’ın içinde bulunduğu durumu değerlendiren Maalouf’a göre, dünya, tüm medeniyetleri etkileyen küresel bir enkazın içerisinde. 200 sayfadan oluşan eser, dünyada çözülmesi gereken sorunlara dikkat çekiyor.

Yahya Kemal-Ahmet Hamdi Tanpınar (Dergah Yayınları)

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümünden sonra yayımlanan “Yahya Kemal” kitabı, Tanpınar’ın defterleri arasında çıkan müsveddelerden bulunup 1963 yılında Yahya Kemal’i Sevenler Cemiyeti Neşriyatı tarafından basılmıştır. Eser, Yahya Kemal’in yazar yönü ve öğretmenliği hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Başı Sınuklar İçin Kılavuz-Kemal Sayar (Kapı Yayınları)

“Başı Sınuklar İçin Kılavuz” kitabı, insan ilişkilerinde korku ve tereddüdün galip geldiğine dikkat çeker. Çünkü her insanın içinde takdir edilme duygusu yatar yatar. Yazara göre hepimiz bizi ruhsal olarak besleyen, cesaretlendiren, takdir eden insanlara doğal bir çekim duyarız.

Edebiyata Dair-Umberto Eco (Can Yayınları)

Kitap, Umberto Eco’nun edebiyat ve yazar dünyası hakkında 1980’den 2000 yılına kadar yazdığı eleştirel yazılarından oluşur. Eco, kitabında “Neden yazarız? Yazmak nasıl bir eylemdir? Bilgisayar kullanımı yazarlığı nasıl etkiledi? Metinler kendi aralarında nasıl konuşur? Roman yazımında önemli olan şey denir?” sorularına yanıt veriyor. Ona göre yazınsal nesneler aslında yarı yarıya maddi olmayan metinlerdir, çünkü genelde kâğıtlardan oluşan araçlar gerçeklik kazanırlar.

İslam’ın Dirilişi-Sezai Karakoç (Diriliş Yayınları)

Eser, Sezai Karakoç’un Diriliş Dergisi’nde kaleme aldığı yazılardan oluşuyor. Karakoç, “İslam’ın Dirilişi” kitabında Avrupa, Asya ve Afrika hakkında önemli bilgilere yer verirken, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İslam ülkelerinin genel durumunu mercek altına alıyor.

Ebü’l Fida Coğrafyası (Yeditepe Yayınları)

İslam coğrafyacıları arasında önemli yere sahip olan Ebü’l Fida, Selahaddin Eyyubi’nin kardeşi Şahin’in oğlu ve Eyyubilerin Hama kolunun kurucusu Takiyeddin Ömer’in soyundan gelmektedir. 14. yüzyılda yaşamış olan Ebü’l Fida’nın İslam coğrafyasını anlattığı “Takvimü’l-Buldan” eseri “Ebü’l Fida Coğrafyası” ismiyle okuyucuyla buluştu. Eser, dünyanın beşeri, coğrafî ve topografik haritasını inceler.

Anadolu-Suriye-Mısır Seyahatnamesi- Şibli Numani (Dünya Bizim Yayınları)

“Anadolu-Suriye-Mısır Seyahatnamesi” eserinin orijinal adı “Sefernâme-i Rûm-u Şâm-u Mısır”dır. Osmanlı Devleti’nin önde gelen şahsiyetleri hakkında bilgi veren kitap, yazarın gezdiği, gördüğü yerlerdeki incelemelerine, toplum yapılarına ve insan ilişkileri hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Nerede, Neden, Nasıl? (Hep Kitap)

Kitap, “Büyük patlamadan önce ne vardı?”, “Dünyanın suyu nereden gelir?”, “Su bulutlarda neden donmaz?”, “Parmak izi ne işe yarar?”, “Işık hızına yaklaştığımız zaman ne olur?”, “Yıldızlar nasıl doğar ve nasıl ölür?”, “Beyin aklı nasıl oluşturur?” ve “Yeryüzü neden yeşildir?” gibi soruları ele alıyor. Alanında uzman 75 bilim insanı, toplumların merak ettiği sorulara yanıt veriyor.

Ermiş-Halil Cibran (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)

54 sayfadan oluşan “Ermiş” kitabı, Cibran’ın aşka, evliliğe, çocuklara, yaşama, çalışmaya, sevinç ve kedere, yasalara, özgürlüğe, acıya, kendini bilmeye, öğretmeye, dostluğa, konuşmaya, zamana, duaya ve ölüme dair düşüncelerinden oluşuyor. Yaşama dair insanlara yol haritası çizen kitap, akıp giden zaman içerisinde anların önemine dikkat çekiyor.

Hatırla/Steve Rother-Grup (AKAŞA YAYINLARI)

İnsan yaşamından, duyguların tanımlarına kadar pek çok konuya değinen “Hatırla” kitabı, 18 bölümden oluşuyor. Yazar kitabının her bölümünde modern dünyanın karmaşası içerisinde kaybolan “insanlığa” dikkat çeker. Üzüntü ya da sıkıntı duyguları çoğunlukla insan algısındaki hızlı değişimlerden kaynaklanır. Kitaba göre kendi yansımasına korkusuzca ve yargısızca bakacak cesarete sahip olanlar için ödüller büyüktür.

Amerikan Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis- Fuat Sezgin (Boyut Yayın Grubu)

İslam bilimine önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin, bu eserinde Amerikan kıtasının keşif sürecini ve Müslüman denizcilerin kıtaya yaptığı seferleri mercek altına alır. Amerikan kıtasının ilk keşfi ve kıtanın bulunmasında ve Müslüman denizcilerin kıtaya yaptığı seferler hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

Fesüphanallah! / Hafazanallah! - Alev Alatlı (Turkuvaz Kitap)

Alev Alatlı’nın gençlere nasihat için kaleme aldığı iki ciltlik “Fesüphanallah!” ve “Hafazanallah!” eseri özgür düşünce tarzının önemine dikkat çeker. Alatlı’ya göre bu ifade çok önemlidir, çünkü düşünce ve duygular henüz filozofların hükmü altına girmemiş, felsefe ya da mantık kurallarının düşünceleri kısırlaştırmamış olduğu Yunan öncesi asırların düşünce geleneğine göz kırpar.

Kendisinin Efendisi Olmayan Hiç Kimse Özgür Değildir- Epiktetos (Destek Yayınları)

“Kendisinin Efendisi Olmayan Hiç Kimse Özgür Değildir” eseri, 2000 yıllık bir huzurlu yaşam rehberi olma özelliği taşır. İnsanın anlam arayışına ışık tutan eser, okuyucuya yaşamla ilgili beş şifre sunuyor. Epiktetos, “dünya insanı” terimini ilk kullanan isimlerden bir tanesidir. Ona göre bu kavram, bir yere ait olmamakla ilgili olduğu gibi, dünyanın içinde her yerde kendine bir yer bulabilmek, orada yaşayabilmek, yalnız hissetmemekle alakalıdır.

Orta Çağ İnsanları- Eileen Power (Kronik Yayınları)

256 sayfadan oluşan eser, Orta Çağ’da yaşamış bir köylü, bir kumaşçı ve bir ev hanımının gündelik yaşamından oluşuyor. Yazara göre Roma’nın çöküşü, Orta Çağ düzenini oluşturan kültürlerin ve krallıkların öncüsü ve hazırlayıcısıydı.

Veba-Albert Camus (Can Yayınları)

Camus, “Veba” kitabında insanlık tarihinin genel sorununu ele alır. Eser, Fransa’nın işgal altındaki Oran kentinde başlar. Doktor Rieux, orada oturan herkesin fareler hakkında konuştuğunu fark eder. Kentin her yerinde ölü fareler vardır ve kısa bir süre sonra herkesin ağzında “veba” sözcüğü vardır. Dr. Reiux ise bu salgının veba olmadığını kanıtlamaya çalışır.

Yaşamak-Cahit Zarifoğlu (Beyan Yayınları)

Türk edebiyatının en naif kalemleri arasında yer alan Cahit Zarifoğlu, “Yaşamak” kitabında toplumlar içinde yaşayan bireylerin iç dünyasını ele alır. Eser, Zarifoğlu’nun iç dünyasının zenginliğini gözler önüne serer.

Yakalanan Zaman- Marcel Proust (Yapı Kredi Yayınları)

“Yakalanan Zaman” Marcel Proust’un en önemli eseri olarak gösterilen “Kayıp Zamanın İzinde” kitabının yedinci ve son cildidir. Yazar, “Yakalanan Zaman” adlı eserinde, zaman kavramının insan doğasını nasıl etkilediğini açıklamaya çalışarak hayatın getirdiği yeni sorunlara farklı bakış açıları getirir.

Umut-Nuri Pakdil (Edebiyat Yayınları)

Türk edebiyatının yedi güzel adamlarından biri olan Nuri Pakdil için tiyatro, edebi metinler kadar önemlidir. Ona göre tiyatro edebiyatın, başka bir anlatımla sözün eyleme dönüşmesidir. Pakdil’in tiyatro metni olan “Umut”, insanın bireyselliğini konu alır.

Kayıp Aydınlanma: Arap Fetihlerinden Timur’a Orta Asya’nın Altın Çağı- S. Frederick Starr (Kronik Yayınları)

Orta Asya’nın dünya ticaretindeki yerini ve ekonomisini konu alan eser, 800 ile 1200 yılları arasında bölgenin sanat, bilgi ve teknolojisini inceliyor. Orta Asya bölgesinde yaşayanlar gökbilimi, matematik, jeoloji, tıp, kimya, musiki, sosyal bilimler, felsefe ve sanat konusunda önemli çalışmalar yürütmüştür. Yazara göre Orta Asya’da verilen edebiyat ve sanat ürünleri, dünyanın perspektifini değiştirmiş. O dönemde Ömer Hayyam gibi önemli şairler dünya çapında önemli bir okur kitlesi kazanmıştır.

Doğu Batı Arasında İslam- Aliya İzzetbegoviç (Ketebe Yayınları)

Eser, önemli İslam düşünürlerinden biri olan Aliya İzzetbegoviç’in entelektüel bilgi birikimini ortaya koyar. Felsefe, sanat ve sosyoloji gibi disiplinlerin kültürel öğelerle etkileşimlerini temel alan bir düşünce sistematiği inşa eden İzetbegoviç, İslam’ın kuşatıcı ve dönüştürücü özüne doğru bir yol izliyor.