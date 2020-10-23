Mülteci çocukların gözünden sergi

30 Ekim’de sanatseverlerle buluşacak olan sergi, farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu mülteci çocukların çektikleri analog fotoğraflara odaklanıyor. Küratörlüğünü Sezgi Abalı ve Sinan Eren Erk’in üstlendiği ‘Bir De Buradan Bak’ pazartesi hariç her gün 11:00-19:00 saatleri arasında Kalyon Kültür’de gezilebilir.

