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23 Ekim 2020 Cuma 22:43 | Son Güncelleme:

Mülteci çocukların gözünden sergi

Mülteci çocukların gözünden sergi

Kalyon Kültür'ün Her Yerde Sanat Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği yeni sergisi ‘Bir De Buradan Bak', Nişantaşı Taş Konak'taki Kalyon Kültür binasında açılıyor.

30 Ekim’de sanatseverlerle buluşacak olan sergi, farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu mülteci çocukların çektikleri analog fotoğraflara odaklanıyor. Küratörlüğünü Sezgi Abalı ve Sinan Eren Erk’in üstlendiği ‘Bir De Buradan Bak’ pazartesi hariç her gün 11:00-19:00 saatleri arasında Kalyon Kültür’de gezilebilir.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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