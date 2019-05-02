Muğla'da 3. Ölüdeniz Bahar Buluşması şenliği başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ölüdeniz Bahar Buluşması" etkinliği başladı. Fethiye Belediyesince Ölüdeniz Mahallesi Belcekiz Plajı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, 30 ülkeden yaklaşık 250 yamaç paraşütü pilotu katılıyor. Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolel, Fethiye ve Ölüdeniz'in tanınırlığına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinlikle turizm sezonunun başlangıcında işletmelerin ekonomilerinin hareket kazandığını ifade eden Bolel, "Etkinliğe 30 ülkeden yaklaşık 250 yamaç paraşütü pilotu katılıyor. Önümüzdeki yıllarda bu gibi etkinlikleri daha da çeşitlendirerek sürdürmek istiyoruz." dedi.

Törenin ardından yamaç paraşütü pilotları Babadağ'dan uçuş gerçekleştirdi. Bazı pilotların gökyüzünde yaptığı akrobasi gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlik, 4 Mayıs'ta sona erecek.

(AA)