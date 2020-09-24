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24 Eylül 2020 Perşembe 21:25 | Son Güncelleme:

'Muallim' filminin basın toplantısı gerçekleşti

'Muallim' filminin basın toplantısı gerçekleşti

20.yy başı Osmanlı'sında, devlet tarafından Fransa'ya mühendislik eğitimi için gönderilen Ali'nin hikâyesini anlatan ‘Muallim' filminin basın toplantısı önceki gün yapıldı.

Filmde Muallim Ali’yi oynayan Melih Selçuk “Benim karakterim vatanını seviyor ama başka bir gözle seviyor” derken Sevtap Özaltun ise “Çok duyarlı, vatanını milletini seven herkesin derdine derman olmaya çalışan bir karakteri canlandırdım” dedi.

<p>İstanbul'da 120 kilometre hızla gidip makas atan hafriyat kamyonu sürücüsü kameraya yansıdı.</p>

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