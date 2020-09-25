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25 Eylül 2020 Cuma 17:31 | Son Güncelleme:

MSB'den Preveze Deniz Zaferi belgeseli: Oruç Reis vurgusu dikkat çekti

IHA

Milli Savunma Bakanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıldönümü dolayısıyla bir belgesel yayımlayarak Barbaros Hayrettin Paşa'yı andı. Belgeselde, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Oruç Reis'in başarılarını anlatması dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı, Preveze Deniz Zaferi’nin 482. yıldönümü dolayısıyla bir belgesel yayımlayarak Barbaros Hayrettin Paşa’yı andı. Belgeselde, Preveze Deniz Zaferi’nin nasıl kazanıldığına dair bilgiler Barbaros Hayrettin Paşa’nın canlandırılmasıyla anlatılırken, gerçekleştirilen seferler hakkında bilgi paylaşıldı.

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA’NIN ANILDIĞI BELGESELDE ORUÇ REİS VURGUSU

Belgeselde, Barbaros Hayrettin Paşa’nın sefer esnasında esir edilen ve zindana kapatılan Oruç Reis’ten, “Esaretten kurtulan ağam Oruç’un nam-ı tüm dünyaya yayıldı.

İHA'nın haberine göre, birlikte nice gazalar ettik, nice cenklerden zaferle döndük. Cezayir’i fethedip kendimize mülk eyledik. Düşman Oruç ağamın korkusundan denizde gemi yüzdüremez oldu. Düşman, Cezayir’in düşüşünü hiç unutmadı” ifadelerini kullanarak bahsetmesi de dikkat çekti.

Doğu Akdeniz’de sismik arama faaliyetleri yürüten “MTA Oruç Reis” gemisinin faaliyetlerini sürdürdüğü bu dönemde, belgeseldeki “Oruç Reis” vurgusu da dikkat çekti.

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