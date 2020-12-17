17 Aralık 2020 Perşembe 00:22 | Son Güncelleme:
Minyatür sanatı UNESCO listesinde
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk süsleme sanatlarından minyatürün, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toplantıda oy birliğiyle UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındığını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye’nin sahip olduğu zengin kültürel birikimi korumaya, yaşatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz” dedi. Ersoy, minyatürün sadece Türkiye’de değil kültür coğrafyasında da büyük bir tarihi ve kültürel değere sahip olduğunu vurguladı.