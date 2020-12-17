Minyatür sanatı UNESCO listesinde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye’nin sahip olduğu zengin kültürel birikimi korumaya, yaşatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz” dedi. Ersoy, minyatürün sadece Türkiye’de değil kültür coğrafyasında da büyük bir tarihi ve kültürel değere sahip olduğunu vurguladı.