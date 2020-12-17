  • $7,8001
  • 9,5366
  • 467.666
  • 1392.45
17 Aralık 2020 Perşembe 00:22 | Son Güncelleme:

Minyatür sanatı UNESCO listesinde

Minyatür sanatı UNESCO listesinde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk süsleme sanatlarından minyatürün, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toplantıda oy birliğiyle UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye’nin sahip olduğu zengin kültürel birikimi korumaya, yaşatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz” dedi. Ersoy, minyatürün sadece Türkiye’de değil kültür coğrafyasında da büyük bir tarihi ve kültürel değere sahip olduğunu vurguladı.

<p>Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla kat

Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Yeni füze sistemi HİHAR A envantere giriyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

35 yıldır Beşiktaş haberlerini biriktiriyor

Vahşi doğanın en komik hayvanları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.