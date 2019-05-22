'Minyatür' ile 'Mangala' dünya mirası oluyor 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Türk Okçuluğu’ ile geleneksel sanatların geliştirilmesi için ‘Bir Usta Bin Usta’ projesinin ardından ‘Mangala’ ile ‘Minyatür’ sanatını da çok uluslu dosya olarak UNESCO’ya taşıdı. Dosyaların, Kültürel Miras Temsili Listesi’ne 2020'de kaydedilmesi bekleniyor.