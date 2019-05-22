Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0638
  • 6,7751
  • 248.297
  • 85.309
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Kültür Sanat
    3. >
  3. 'Minyatür' ile 'Mangala' dünya mirası oluyor 

'Minyatür' ile 'Mangala' dünya mirası oluyor 

'Minyatür' ile 'Mangala' dünya mirası oluyor 

Osmanlı döneminde sosyalleşme ve kültürel paylaşım araçlarından biri olan ve izlerine tarihin sıfır noktası kabul edilen Göbeklitepe’de bile rastlanan geleneksel zekâ ve strateji oyunu ‘Mangala/Göçürme’ ile ‘Minyatür’ sanatı birer dünya mirası olarak UNESCO listelerine girmeye hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Türk Okçuluğu’ ile geleneksel sanatların geliştirilmesi için ‘Bir Usta Bin Usta’ projesinin ardından ‘Mangala’ ile ‘Minyatür’ sanatını da çok uluslu dosya olarak UNESCO’ya taşıdı. Dosyaların, Kültürel Miras Temsili Listesi’ne 2020'de kaydedilmesi bekleniyor.  

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Enes Batur ilk filminden kazandığı parayı bakın ne yapmış?
Pelin Akil: İsteyen takibi bırakabilir
Nusret'ten alkışlanacak hareket
Hadise'nin yüzüne ne oldu?
‘O sizin uydurmanız‘
Galatasaray´da Onyekuru, Ndiaye ve Diagne´nin durumları ne olacak? Fenerbahçe´nin transferine hazırl

Galatasaray´da Onyekuru, Ndiaye ve Diagne´nin Durumları Ne Olacak?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Hangi hastalıkları önler?

19 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar