'Minyatür' ile 'Mangala' dünya mirası oluyor
Osmanlı döneminde sosyalleşme ve kültürel paylaşım araçlarından biri olan ve izlerine tarihin sıfır noktası kabul edilen Göbeklitepe’de bile rastlanan geleneksel zekâ ve strateji oyunu ‘Mangala/Göçürme’ ile ‘Minyatür’ sanatı birer dünya mirası olarak UNESCO listelerine girmeye hazırlanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Türk Okçuluğu’ ile geleneksel sanatların geliştirilmesi için ‘Bir Usta Bin Usta’ projesinin ardından ‘Mangala’ ile ‘Minyatür’ sanatını da çok uluslu dosya olarak UNESCO’ya taşıdı. Dosyaların, Kültürel Miras Temsili Listesi’ne 2020'de kaydedilmesi bekleniyor.