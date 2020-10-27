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27 Ekim 2020 Salı 20:42 | Son Güncelleme:

Mevlit Kandili yarın idrak edilecek

Mevlit Kandili yarın idrak edilecek
AA

Son peygamber Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olarak kutlanan Mevlit Kandili yarın idrak edilecek. Peygamberimiz (s.a.v) Rebiyülevvel ayının 12'inci gecesinde dünyaya teşrif etmişlerdir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, TRT tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Lefkoşa Hala Sultan Camisi'nde yarın saat 19.30'da yapılacak özel yayında dua edecek.

AA'nın aktardığı habere göre, son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, yarın idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

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