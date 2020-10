Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un yeni sezonuna katılacak tasarımcılar açıklandı

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'a katılan isimler arasında Belma Özdemir, Ceren Ocak, Cihan Nacar, Çiğdem Akın, Emre Erdemoğlu, Gökhan Yavaş, Hakaan Yıldırım, Karma – Mehmet Emiroğlu, Engin Ekinci, Seydullah Yılmaz, Kith&Kin, Mercedes-Benz presents Özlem Süer, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, Mert Erkan, MİİN by Kadir Kılıç, Murat Aytulum, Museum Of Fine Clothing – Eda Güngör, Natalie Kolyozyan, Nedo by Nedret Taciroğlu, New Gen, Nihan Peker, Niyazi Erdoğan, Özgür Masur, Özlem Kaya, Raşit Bağzıbağlı, , Simay Bülbül, Sudi Etuz, T.A.G.G. – Gökay Gündoğdu, Tuba Ergin, Tuvanam, ve Y Plus by Yakup Biçer yer alıyor.

MBFWI bu sezonunda bir yandan Türk tasarımına destek olurken diğer yandan da eş zamanlı olarak İstanbul’un kültürel ve tarihi zenginliklerini dijital moda haftası aracılığıyla global moda platformlarına taşımayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda dijital etkinliğin defile çekimleri Galataport İstanbul ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde 17-27 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.

Bu sezon ilk defa moda yayıncılığı anlamında global ölçekte lider iki marka olan Vogue Runway ve Business of Fashion ile özel iş birliğine imza atılıyor. Etkinliğin satın alma kısmında ise yine dünya çapında önde gelen dijital toptan satın alma platformlarından olan Joor aracılığıyla koleksiyonlar global satın alma sorumlularına açılıyor. 8600 tasarımcı markasını 144 ülkeden 200.000 satın almacıyla buluşturan Joor platformu sayesinde tasarımcılar, koleksiyonlarının uluslararası satışlarını gerçekleştirme şansı yakalayacak.

İlk defa gerçekleştirilecek olan dijital moda haftası www.mbfwistanbul.com adresinde konumlandırılacak olan sanal etkinlik alanından takip edilebilecek. Ayrıca tasarımcıların koleksiyonlarının yanı sıra günümüz moda endüstrisine alternatif bakış açıları sunan, modanın farklı alanlarına ışık tutan ilham verici paneller ve Podcast'lerle ilgili detaylı bilgiler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Mercedes-Benz’in isim sponsorluğunun yanı sıra; Galataport İstanbul’un mekan sponsorluğu ve tedarikçi sponsorlar Brand Who, L’Oréal Professionnel ve M.A.C Cosmetics’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.