Melikgazi'de panolardaki 80 rakamın gizemi ve merakı

Melikgazi Belediyesinin gerçekleştiği çalışmalar ve yatırımlarla örnek ve referans belediye olarak bilindiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, panolardaki gizemin vatandaşlar arasında çok konuşulduğunu ve birçok tahminler üretildiğini söyleyerek Melikgazi Belediyesi’nin birçok alanda büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımları başarı ile gerçekleştirdiğini kaydetti.

Melikgazi’de 80 rakamı sürprize gebe…

Beklentilerin ve hizmet çıtasının çok yüksek olduğu Melikgazi’de her yaş gurubunun kendine özgün tahminlerde bulunduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak yine kamuoyunda bir ses getirecek ve ülkemizde ilk olacak bir yatırımı, etkinliği ve hizmeti yerine getireceğiz. Bunu da 80 rakamı ile bağdaştırdık. 1 hafta merakla beklenen 80 rakamındaki büyük sürprizi pazartesi günü vatandaşlarımızla paylaşacağız. Vatandaşlarımız hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de Kayseri genelindeki bilboardlardan bu merak uyandıran projemizi görmüş olacaklar." diye konuştu.