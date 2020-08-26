26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:43 | Son Güncelleme:
Melih Selçuk, Sevtap Özaltun ve Ruhi Sarı'nın oynadığı yeni bir Osmanlı filmi: Muallim
Melih Selçuk, Sevtap Özaltun ve Ruhi Sarı'nın oynadığı TRT'nin ortak yapımı ‘Muallim' sinema filminin çekimleri devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli proje 1910’lu yıllarda geçiyor. Çekimleri Manisa’da süren yapım, 20. yüzyıl Osmanlısı’nda, devlet tarafından Fransa’ya mühendislik eğitimi için gönderilen ve kimliğine yabancılaşarak ülkesine dönen Ali’nin hikâyesini anlatıyor.