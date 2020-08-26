Melih Selçuk, Sevtap Özaltun ve Ruhi Sarı'nın oynadığı yeni bir Osmanlı filmi: Muallim

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli proje 1910’lu yıllarda geçiyor. Çekimleri Manisa’da süren yapım, 20. yüzyıl Osmanlısı’nda, devlet tarafından Fransa’ya mühendislik eğitimi için gönderilen ve kimliğine yabancılaşarak ülkesine dönen Ali’nin hikâyesini anlatıyor.