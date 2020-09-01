01 Eylül 2020 Salı 21:47 | Son Güncelleme:
Melih Selçuk, Sevtap Özaltun ve Ruhi Sarı'lı Muallim filmi için Manisa'da plato kuruldu
Melih Selçuk, Sevtap Özaltun ve Ruhi Sarı'nın rol aldığı ‘Muallim' adlı sinema filminin çekimleri Manisa'nın Kula İlçesi'nde start aldı.
Kültür Bakanlığınca desteklenen TRT 1’in ortak yapımı film, Osmanlı’nın son döneminde Avrupa’ya mühendislik eğitimi için gönderilen bir gencin, bir Anadolu kasabasına öğretmen olarak tayinin çıkmasını anlatıyor. Her hikayenin bir sorun çözmek amacıyla çıktığını belirten yönetmen Müslüm Şahin, dönem filmleri için Kula’nın doğal bir plato olduğunu belirtti.