Melih Selçuk, Sevtap Özaltun ve Ruhi Sarı'lı Muallim filmi için Manisa'da plato kuruldu

Kültür Bakanlığınca desteklenen TRT 1’in ortak yapımı film, Osmanlı’nın son döneminde Avrupa’ya mühendislik eğitimi için gönderilen bir gencin, bir Anadolu kasabasına öğretmen olarak tayinin çıkmasını anlatıyor. Her hikayenin bir sorun çözmek amacıyla çıktığını belirten yönetmen Müslüm Şahin, dönem filmleri için Kula’nın doğal bir plato olduğunu belirtti.