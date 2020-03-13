Mehmet Ergen ‘vize' alamadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 23 Ekim 2019'da Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Mehmet Ergen'in pozisyon ve sözleşmesinin vize edilmesi ile boş kadro taleplerine izin vermedi.

İBB Meclisi'nin mart ayı ikinci birleşiminde, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan sözleşmeli sanatçı, uzman memurların ücretlerini içeren vize işlemleri ele alındı.

Komisyon görüşünde, Mehmet Ergen'in pozisyon ve sözleşmesinin vize edilmesi ile ilgili teklif reddedilirken, diğer personelle ilgili kısım kabul edildi.

Komisyonların ortak raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup, Mehmet Ergen'in belirtilen pozisyona atanabilmesi için öncelikle sanatçı kadrosuna alınması ile ilgili belediye meclisine talep yapılması, meclis onayı sonrası kadroya alınması, sonra vizesinin talep edilmesi gerektiği halde bu usulün uygulanmadığı, kadroya alınırken gerekli yasal prosedürün uygulanıp uygulanmadığının belli olmadığı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet sebebiyle hakkında açılan davada telif hakkını ihlal ettiğini kabul ederek eylemi sabit olan kişinin 'Genel Sanat Yönetmeni' kadrosuna atanmasının hukuka uygun olmadığı, belirtilen sebeplerle Mehmet Ergen'in pozisyon ve sözleşmesinin vize edilmesi teklifinin reddi uygun bulunmuştur. Diğer sözleşmeli (sanatçı) personelin (münhal kadrolar hariç) isimleri karşılarında belirtilen ödenecek ücret, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere vize edilmesi, münhal kadroların vize edilmesi talebinin reddi komisyonlarımızca uygun bulunmuştur."

CHP Grubu ise, hazırlanan rapora muhalefet şerhi düştü.

Rapor ekinde çalışanlara ödenecek brüt ücretler 4 bin 144 lira ile 7 bin 987 lira arasında değişiyor.

Ayrıca boş bırakılan 202 kadro alımı talebi ise reddedildi.

Meclis'te AK Parti'li ve CHP'li üyeler arasında tartışmaya yol açan konu, komisyon raporu doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

İBB Genel Sanat Yönetmeni Ergen, çevirmen Lale Darsar’ın ‘Oyunun Oyunu’ adlı çeviri eserini telif hakları kanununa aykırı biçimde kullandığı için 30 bin TL tazminat ödemişti.

Aynı Ergen, aleyhinde açılan bir başka ‘intihal’ davasında da, ‘Çelik Manolyalar’ın çevirmeni Sinan Gürtunca ile mahkemelik olmuş ve tazminat davasıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu davada da Ergen’in telif haklarına aykırı hareket ettiği mahkeme ve bilirkişi kararıyla sabit hale gelmişti.

Mehmet Ergen ise hakkındaki suçlamalara ‘Toyluğuma geldi’ şeklinde cevap vermişti.

Ergen’in Gezi olayları sırasında da Londra’dan provokatif tweetler attığı ortaya çıkmıştı.