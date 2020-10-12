MBFWI ALEM DIGI NEWS ilk kez moda severlerin beğenisine sunuldu

Birbirinden başarılı ve ünlü moda dünyasında yer etmiş isimlerin röportajlarıyla ve dopdolu içeriğiyle okuyucularıyla buluşan tutan MBFWI ALEM DIGI NEWS’i okuyucular Turkcell Dergilik platformundan da indirebilecek.

Başta TÜRKİYE TANITIM GRUBU, TIM ve ITKIB üyelerine ayrıca ALEM’in kendi özel datasına gönderilecek olan MBFWI ALEM DIGI NEWS 5 günde 1.000.000 kişiye ulaşmayı amaçlıyor.

MBFWI ALEM DIGI NEWS okumak için;

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul boyunca modaya adanmış dijital bir gazete ile karşınızdayız. Heyecanımızı paylaşmak üzere gazeteyi okumaya davetlisiniz.

https://www.alem.com.tr/fashion-week/2020/tum-gazeteler/