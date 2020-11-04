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04 Kasım 2020 Çarşamba 22:45 | Son Güncelleme:

Marvel müjdeyi verdi! Doctor Strange 2 filmi çekimleri başlıyor

Marvel müjdeyi verdi! Doctor Strange 2 filmi çekimleri başlıyor

Marvel Sinematik Evreni karakterlerinden Doctor Strange'in 2. filmi için hazırlıklarda sona gelindi. İlk filmi 2016 yılında vizyona giren filmin ikincisi olan Doctor Strange In The Multiverse of Madness için çekimler yakın zamanda başlıyor. Filmin ekibi prodüksiyonun başlamasından önce kendilerini karantinaya alarak izole bir şekilde sürenin bitmesini bekliyor.

İlk filmi 2016 yılında vizyona giren ve daha sonra Marvel’in en çok izlenen iki yapımı olan Avengers Infinity War ve Avengers End Game’de yer alan Doctor Strange 2. filmi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Marvel Sinematik Evreni’nde önemli bir yeri olan Doctor Strange filminin hazırlıklarında sona gelindi. Cast ve senaryo çalışmaları tamamlanan yapımın çekimleri yakın zamanda başlayacak.

Başrollerinde Doctor Strange karakterini canlandıran Benedict Cumberbatch’in yer aldığı Doctor Strange In The Multiverse of Madness filminin ekibi, -prodüksiyonun başlamasından önce kendilerini karantinaya alarak izole bir şekilde sürenin bitmesini bekliyor.

Doctor Strange In The Multiverse of Madness'ın oyuncu kadrosunda Benedict Cumberbatch'in yanı sıra Scarlet Witch rolüyle Elizabeth Olsen, Wong rolüyle Benedict Wong ve Mordo rolüyle Chiwetel Ejiofor yer alacak.

Senaryosunu Jade Bartlett, Michael Waldron ikilisinin yazdığı yönetmen koltuğuna Sam Raimi’nin oturduğu Doctor Strange 2’nin vizyon tarihi 25 Mart 2022 olarak belirlendi.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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