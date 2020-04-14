Macar Kültür Merkezi'nden Ulusal Şiir Gününe Türkçe şiir etkinliği

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’de de ortaya çıkan koronavirüsün yayılmasını engellemek için çok sıkı önlemler alındı.

Türkiye’de hükümetin aldığı önlemlerin dışında kurum ve kuruluşlar da birtakım önlemleri hayata geçirdi. İstanbul’da bulunan Macar Kültür Merkezi (MKM) de koronavirüsle mücadele çerçevesinde birtakım önlemler aldı. MKM, sergi ve etkinliklerini ertelerken Kültür Merkezi’ni de geçici süreliğine ziyaretçilerine kapattı. Kültür Merkezi, üstlendiği Macar kültürünü tanıtma misyonunu sosyal medyadan sürdürüyor.

ÜNLÜ MACAR ŞAİRLERİN ŞİİRLERİ TÜRKÇE OKUNDU

Macar Kültür Merkezi, sosyal medyadan başlattığı Macar kültürünü tanıtma misyonuna devam ediyor. Macaristan Ulusal Şiir Günü dolasıyla Kültür Merkezi’nin sosyal medya hesabından ünlü Macar şairlere ait şiirleri Türkçe okunarak takipçilere şiir dinletisi yapıldı.

Ünlü Macar şairlere ait şiirler, Macaristan Büyükelçisi Viktor Mátis, Macaristan Başkonsolosu László Keller, Macar Kültür Merkezi Müdürü Gábor Fodor ve Kültür Ateşesi Balázs Szőllőssy gibi isimler tarafından Türkçe okundu. Büyükelçi Mátis, Dezső Kosztolányi'a ait Bayrak şiirini, Kültür Merkezi Müdürü Gábor Fodor Attila József’e ait Tuna Türküsü adlı şiiri, Kültür Ateşesi Balázs Szőllőssy ise János Térey'in İklim Tarihi şiirini okudu. Kültür Merkezi’nde görevli bazı isimler ise çeşitli Macar şairlere ait şiirleri takipçilerine okudu. Macar Kültür Merkezi yetkilileri tarafından okunan şiirler, binlerce kişi tarafından görüntülenirken yüzlerce beğeni ve reetweet aldı.