LuxLifeDoğu'dan örnek yardım kampanyası

Kamu ve toplum yararını gözeterek sosyal sorumluluk projeleri ve iş insanlarını bir araya getirerek çeşitli organizasyon, etkinlik, yardımlaşma ve dayanışma faalietlerinin yürütülmesine öncülük eden 'LuxLifeDoğu' platformu, Covid-19 sebebiyle maddi zarara uğrayan işletmelere yardımda bulunmak için toplandı.

Bünyesinde bulunan yüzlerce iş insanını geçtiğimiz gün bir araya toplayan LuxLifeDoğu, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar sonrası maddi olarak yardıma ihtiyacı olan işletmeleri, esnafları, bireyleri tespit etmek için çalışmalara başladı.

LuxLifeDoğu platformunun bu hareketi sosyal medya üzerinden paylaşılınca hem büyük beğeni topladı hem de birçok yardımseveri de harekete geçirdi.