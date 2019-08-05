Mona Lisa ortalığı karıştırdı... Kaos yaşanıyor!

Artnet’in haberine göre; Louvre Müzesi’nde sergilenen Da Vinci’nin başyapıtı “Mona Lisa” (La Joconde), müze içinde bulunan başka bir galeride sergilenmeye başladı. Bu durum, müze içinde küçük çapta bir kaosa sebep oldu. Ekim ayına kadar Müzenin Salle des Etats bölümünde sergilenecek olan eser Rubens’in iki dev tablosunun tam önüne yerleştirildi. “Mona Lisa”yı görmek isteyenlerin sebep olduğu karmaşayı müzede 15 yıllık rehber yapan ancak ismini açıklamayan bir görevli, “Böyle bir kaos daha önce hiç yaşamadım” diye özetledi.

GİZEMİNİ KORUYOR

Mona Lisa, İtalya’nın Floransa şehrindeki Rönesans sırasında Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzerine Sfumato tekniği ile resmedilmiş 16. yüzyıl yağlı boya portresi. 1503 yılında tamamlanan eser gizemini hala koruyor. Mona Lisa’nın esrarengiz, merak uyandırıcı ve son derece şaşırtıcı gülümsemesi, belki de da Vinci’nin yağlıboya resminin en gizemli unsurlarından biri. Louvre Müzesi’nde sergilenen eser her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.