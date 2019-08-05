Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Kültür Sanat
    3. >
  3. Mona Lisa ortalığı karıştırdı... Kaos yaşanıyor!

Mona Lisa ortalığı karıştırdı... Kaos yaşanıyor!

Mona Lisa ortalığı karıştırdı... Kaos yaşanıyor!

Dünyanın en büyük müzelerinden Paris’teki Louvre Müzesi’nde Mona Lisa karmaşası yaşanıyor. Da Vinci’nin en önemli eserlerinden olan tablo, yenileme çalışmaları kapsamında başka bir galeriye yerleştirildi. Tabloyu görmek isteyen ziyaretçiler arasında ise kaos yaşanıyor.

Artnet’in haberine göre; Louvre Müzesi’nde sergilenen Da Vinci’nin başyapıtı “Mona Lisa” (La Joconde), müze içinde bulunan başka bir galeride sergilenmeye başladı. Bu durum, müze içinde küçük çapta bir kaosa sebep oldu. Ekim ayına kadar Müzenin Salle des Etats bölümünde sergilenecek olan eser Rubens’in iki dev tablosunun tam önüne yerleştirildi. “Mona Lisa”yı görmek isteyenlerin sebep olduğu karmaşayı müzede 15 yıllık rehber yapan ancak ismini açıklamayan bir görevli, “Böyle bir kaos daha önce hiç yaşamadım” diye özetledi.

GİZEMİNİ KORUYOR

Mona Lisa, İtalya’nın Floransa şehrindeki Rönesans sırasında Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzerine Sfumato tekniği ile resmedilmiş 16. yüzyıl yağlı boya portresi. 1503 yılında tamamlanan eser gizemini hala koruyor. Mona Lisa’nın esrarengiz, merak uyandırıcı ve son derece şaşırtıcı gülümsemesi, belki de da Vinci’nin yağlıboya resminin en gizemli unsurlarından biri. Louvre Müzesi’nde sergilenen eser her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın denizde korku dolu saatleri
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş 'Çocuk' ile dönüyor
Gündemi sallayan ayrılıkta dikkat çeken yorum
Buse Varol Instagram'dan paylaştı! Oğluna duygusal mesaj
Pınar ve Yağmur'dan Hande'ye ilginç sürpriz
<p>ABD´nin Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan

ABD´de Art Arda Saldırılar! ´Her Yerde Ölü İnsanlar Var´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

türk

Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın adını değiştiriyor