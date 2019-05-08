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  3. Loreena McKennitt Türkiye'de 3 konser verecek

Loreena McKennitt Türkiye'de 3 konser verecek

Loreena McKennitt Türkiye'de 3 konser verecek

Kanadalı müzisyen Loreena McKennitt, İzmir, Ankara ve İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

"Eklektik Kelt" müziğiyle dünya çapında 15 milyona yakın albüm satan Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt Türkiye'de 3 konser verecek.

"Müzikli seyahat yazarı" olarak anılan sanatçı, geçen yıl çıkardığı "Lost Souls" albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'da sahne alacak.

Farklı kıtalarda en çok satanlar arasına girmeyi başaran ve mistik şarkılarıyla dünya çapında geniş bir kitleye seslenen sanatçı, ilk konserini 29 Haziran'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda verecek.

McKennitt sonraki gün Congresium Ankara'da, 1 Temmuz'da ise İstanbul Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşacak.

AA

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