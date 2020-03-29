Latin istilası yılları

İşte bu kitapta Jonathan Harris böyle bir kentin hikâyesini anlatıyor. Üstelik birinci elden kaynaklara başvurarak gerek şehir sakinlerinin gerekse hayranlıkla şehri gezmeye dalan şaşkın ziyaretçilerin gözünden anlatıyor bu efsanevi yeri. Bu kitap hem bir kent tarihi, hem de kentin yaşayanlarının anılarını barındıran ve bu açıdan toplumsal tarih unsurlarının yer aldığı bir mücevher adeta. Yazar, şehrin merak uyandıran hikâyesini 1200 yılını kerteriz alarak bu tarihten geriye dönüşlerle anlatıyor. 13. yüzyılın ihtişamlı şehrinin her biri sayısız mucize hikâyeleriyle donatılmış anıtlarını okuyucuya sokak sokak dolaşıyormuş hissi vererek gezdiriyor.

İSTANBUL’U ONLAR BÜYÜLÜ HALE GETİRDİ



Çoğu imparatorluğun kalbi Konstantinopolis’te cereyan etmiş başdöndürücü Bizans entrikalarına dair anekdotlar aktaran Harris, kentin zaman içinde nasıl devleti yönetenler ve kentin sakinleri tarafından ortaklaşa şekilde büyülü bir yer haline dönüştürüldüğünü de gözler önüne seriyor. Son bölümdeyse günümüz İstanbul’unda Bizans döneminden kalma anıtların izini süren Harris, okuyucuyu ayrıntıya boğmadan güncel arkeolojik gelişmeleri de bize aktarmasını biliyor. Kitap Konstantinopolis kentinin tarihini anlatırken aynı zamanda okuyucuya Bizans dünyasında başkentte yaşayan yahut başkenti ziyarete gelen bir bireyin hissettiklerini aktarmayı da başarıyor.

