Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7983
  • 7,452
  • 376.23
  • 102649
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Kültür Sanat
    3. >
  3. Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık tiyatro ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor
21 Mayıs 2020 Perşembe 21:02 | Son Güncelleme:

Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık tiyatro ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık tiyatro ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Laodikya Antik Kentinin tiyatro bölümündeki kazı ve restorasyon çalışmaları gelecek mayısta tamamlanacak.

Laodikya Antik Kenti'nde yer alan Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık tiyatroda kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren Laodikya Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları 2008 yılından beri yılın 12 ayı devam ediyor.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen çalışmalar antik tiyatro kısmında sürdürülüyor.

Prof. Dr. Şimşek, yaptığı açıklamada, tiyatroyu orijinalliğini koruyarak ayağa kaldırmaya çaba gösterdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Şimşek, kazı ve restorasyon çalışmalarının, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Güney Ege Kalkınma Ajansından alınan destekle devam ettiğini hatırlattı.

Tiyatroyu ülke turizminin hizmetine sunmayı hedeflediklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"M.Ö. 2. yüzyılda yapıldığını tespit ettiğimiz bu tiyatro, 3. yüzyılda yaşanan bir depreme bağlı bir restorasyon geçirmiş. 5. yüzyılın başında da sahne binası, kentin sur duvarının bir parçası olarak kullanılmış. Tiyatronun alt kaveyası mermerden, üst kaveyası ise travertenden yapılmış. Yaptığımız çalışmalarda özellikle alt kaveyada bulunan mermer basamakların çok kırılmış olduğunu fark ettik. Burada tamamlama yöntemine gidiyoruz. Eski, düzgün kesilmiş moloz taşlarla tamamlama yapıyoruz. Üst kaveyada ise çok az bir eksik var. Analizini yaptırdığımız traverten ocaklarından getirilen taşlarla bu kısımda restorasyonu sürdürüyoruz."

Şimşek, tiyatrodaki çalışmaları yaklaşık 1 yıl sonra tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Mayıs ayının ortalarından itibaren çalışmalara tam kapasite devam ettiklerini anlatan Şimşek, "Binlerce yıl öncesine ait kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve ayağa kaldırılması için çalışıyoruz. Haziran ayının başından itibaren Laodikeia Antik Kenti'ni yeniden ziyarete açmayı planlıyoruz."

AA


İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin önemli gelişme!
Bakan Pekcan: 54 firma Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapacak
Seyahat izni verilen kişi sayısı açıklandı
Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! Az önce açıkladı
Reklam
Otobüste kadının çantasından para çalan hırsız tutuklandı

Otobüste kadının çantasından para çalan hırsız tutuklandı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dünyanın yaşayan en büyük canlıları

Günde 1 bardak bezelye ile gelen şifaya şaşıracaksınız!