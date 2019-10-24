Kur'an Dersi 35 milyon TL

Londra merkezli müzayede evi Sotheby’s, “Necd Koleksiyonundan Önemli Eserler” başlıklı koleksiyonunu 22 Ekim’de açık artırmaya çıkardı. 3 ila 5 milyon sterline (22 milyon 415 bin ila 37 milyon 359 bin TL) satılması öngörülen 129 yıllık Osman Hamdi Bey’in Yeşil Cami’de Kur’an Dersi tablosu, 4 milyon 640 bin sterline yani yaklaşık 35 milyon liraya satıldı. Osman Hamdi Bey’in eseri “İstanbul Hanımefendisi” de Avusturya’da bir müzayedede 1.5 milyon euroya (yaklaşık 9 milyon 750 bin lira) satıldı. Osman Hamdi Bey’in “Kur’an Okuyan Kız” tablosu ise eylül ayı sonunda 44 milyon 12 bin liradan satılmıştı.