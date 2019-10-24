Kur'an Dersi 35 milyon TL
Osman Hamdi Bey’in 129 yıllık tablosu “Yeşil Cami’de Kur’an Dersi”, İngiltere’de 4.64 milyon sterline (35 milyon TL) satıldı.
Londra merkezli müzayede evi Sotheby’s, “Necd Koleksiyonundan Önemli Eserler” başlıklı koleksiyonunu 22 Ekim’de açık artırmaya çıkardı. 3 ila 5 milyon sterline (22 milyon 415 bin ila 37 milyon 359 bin TL) satılması öngörülen 129 yıllık Osman Hamdi Bey’in Yeşil Cami’de Kur’an Dersi tablosu, 4 milyon 640 bin sterline yani yaklaşık 35 milyon liraya satıldı. Osman Hamdi Bey’in eseri “İstanbul Hanımefendisi” de Avusturya’da bir müzayedede 1.5 milyon euroya (yaklaşık 9 milyon 750 bin lira) satıldı. Osman Hamdi Bey’in “Kur’an Okuyan Kız” tablosu ise eylül ayı sonunda 44 milyon 12 bin liradan satılmıştı.