Kültürel istihdam verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin kültürel istihdam istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de geçen yıl kültürel istihdam bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 631 bin kişi oldu. Erkekler 2019'da kültürel istihdamın yüzde 53,2'sini, kadınlar ise yüzde 46,6'sını oluşturdu.

Yaş gruplarına göre bakıldığında, kültürel istihdamda olanların yüzde 61'inin 30-54 yaş grubunda, yüzde 29,2'sinin 15-29 yaş grubunda, yüzde 9,7'sinin ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Kültürel istihdamdakilerin yüzde 41,5'ini lise altı eğitimliler, yüzde 36,1'ini yükseköğretim, yüzde 22,2'sini lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlar oluşturdu. Bir önceki yıla göre kültürel istihdamda olan lise altı eğitimlilerin sayısı yüzde 11,2 azalarak 262 bin kişi, lise ve dengi meslek okulu mezunlarının sayısı yüzde 3,4 azalarak 140 bin kişi ve yükseköğretim mezunlarının sayısı yüzde 9,6 artarak 228 bin kişi oldu.



Kültürel istihdamda yer alanların, yüzde 59,9'u ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 40,1'i işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların yüzde 75,4'ü tam zamanlı, yüzde 24,4'ü yarı zamanlı faaliyet gösterdi. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 38,8 saat olarak belirlendi.

EL SANATLARI ÇALIŞANLARININ PAYI YÜZDE 39,6



Söz konusu istihdamın yüzde 87,6'sı kültürel meslek, yüzde 12,4'ü ise kültürel olmayan meslek alanlarında çalışanlardan oluştu.

Kültürel istihdamda bulunanların yüzde 39,6'sını el sanatları çalışanları, yüzde 18,1'ini mimar, planlamacı ve tasarımcılar, yüzde 9,2'sini yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları oluşturdu.

AA