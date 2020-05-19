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  3. Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Arşivindeki Müze Fotoğraf Yarışması'nı başlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Arşivindeki Müze Fotoğraf Yarışması'nı başlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Arşivindeki Müze Fotoğraf Yarışması'nı başlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter üzerinden başlattığı "Arşivindeki Müze Fotoğraf Yarışması"yla vatandaşların objektiflerinden müzelerin en güzel fotoğrafları beğeniye sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Twitter üzerinden "Arşivindeki Müze Fotoğraf Yarışması" başlattı. Yarışma kapsamında vatandaşların objektiflerinden müzelerin en güzel fotoğrafları beğeniye sunulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar yarışmaya, müze ve ören yerlerinde çekilen fotoğrafları Twitter üzerinden 18-24 Mayıs'ta "@TCKulturTurizm" ve "@muzeler_dairesi" ile "#ArsivindekiMuze" etiketleriyle paylaşarak katılacak.

Yarışma sonunda, 100 müze kart hediye edilecek.


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