  • $8,3465
  • 9,6728
  • 504.287
  • 1112.37
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
29 Ekim 2020 Perşembe 23:38 | Son Güncelleme:

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne Prof. Dr. Saadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim, Özdemir Erdoğan, Mehmet Çebi ve Necmeddin Okyay layık görüldü.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye’nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen ödüllerin bu yılki sahiplerini belirlemek üzere yürütülen titiz çalışmanın tamamlandığını duyurdu. İşte büyük ödüllere layık görülen isimler:

<p>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 1

İzmir'deki 6.6 şiddetindeki depremin ürkütücü sesi ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Enkaz altından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı

Binanın yan yatmaması için 3 vinçle destek verildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.