Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye’nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen ödüllerin bu yılki sahiplerini belirlemek üzere yürütülen titiz çalışmanın tamamlandığını duyurdu. İşte büyük ödüllere layık görülen isimler: