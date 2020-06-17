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  3. Kültür sanatta normalleşme... Devlet Tiyatroları kapılarını açarken Kaş Caz Festivali müzikseverlerle buluşuyor
17 Haziran 2020 Çarşamba 01:21 | Son Güncelleme:

Kültür sanatta normalleşme... Devlet Tiyatroları kapılarını açarken Kaş Caz Festivali müzikseverlerle buluşuyor

Kültür sanatta normalleşme... Devlet Tiyatroları kapılarını açarken Kaş Caz Festivali müzikseverlerle buluşuyor

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan Devlet Tiyatroları, ‘80 Günde Devr-i Alem' adlı oyunla yeniden perdelerini açacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Macunköy Yerleşkesi’nde açık havada kurulan sahne ve seyirci koltuklarıyla sanatseverleri selamlamaya hazırlanan Devlet Tiyatroları’nın ilk oyunu, ‘80 Günde Devr-i Alem’ olacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun eseri 2, 3 ve 4 Temmuz’da sahnelenecek. İstanbul’un ardından ‘Açık Hava Yaz Oyunları’ kapsamında İzmir Devlet Tiyatrosu, 9, 10 ve 11 Temmuz’da “Türkiye Kayası” ile Antalya Devlet Tiyatrosu ise 23, 24 ve 25 Temmuz’da ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı oyunla perdelerini açacak. Oyunlar temmuz ve ağustos ayları boyunca saat 21.00’de tiyatroseverlerle buluşacak.

KAŞ'TA CAZ FESTİVALİ

Kaş Caz Festivali, 28-29-30 Ağustos’ta müzikseverlerle buluşuyor. Setur Marina’da gerçekleşecek olan etkinlikte cazın önde gelen isimleri açık havada sahne alacak. Festival süresince alınacak sağlık önlemleri ve konser planlaması detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak. 

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