Kitapla 'Evde Kal' Türkiye!

BİLGEN BÜLBÜL



Koronavirüse dikkat çekmek ve kitap okumanın farkındalığını oluşturulmak için Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan ‘Evde Kal, Kitapla Kal’ kampasına Deniz Seki, Fadik Sevin Atasoy, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Prof. Dr. Deniz Ülkü Arıboğan gibi önemli isimler de dahil oldu. Sanat, iş ve akademi dünyasından pek çok isim yayımladıkları kısa videolarda zorlu süreçte insanların en yakın dostlarının kitaplar olduğunu söyleyerek ‘evde kal’ çağrısı yaptı.

DEMET AKALIN

Evde kaldığımız bugünlerde bizim Hira ile yapmaktan en keyfi aldığımız şey kitap okumak.

FADİK SEVİN ATASOY

Rahmetli anneannem Sağlık Bakanlığı’nda bir memurdu. Mahalledeki kadınlara kitap okurmuş. Ben de online platformda kitap okuyorum. Hikaye iyileştirir.

BÜLENT ECZACIBAŞI

Bir düşünür diyor ki; ‘Okumadan geçirilen her gün yitirilmiş bir gündür.’ Ne kadar güzel bir söz. Yarınları yazabilmek için bugün hep birlikte okuyalım.

DENİZ ÜLKÜ ARIBOĞAN

Bunlar dünya çapında ve ülke olarak geçirilen zor zamanlar. Ama hayatımızı zenginleştirmemiz mümkün. İnsanın kitabı varsa, hayalleri, rüyaları var.

SELEN GÖRGÜZEL

Kitaplar hayat dersi de veriyor. Ne kadar çok okursak hayal dünyamız o kadar genişliyor.

LİNET

Zamanımızı bol bol kitap okuyarak geçirebiliriz. Hem evde kalalım hem kitap okuyalım.

DENİZ SEKİ

İçeriği ne olursa olsun; ister macera, ister felsefi... Hayal dünyanızı şu dört duvar arasında genişletin. Dünyaya açılmak istiyorsanız size en iyi gelecek dost kitaplardır.”