Kitap kurtları TUYAP'ı doldurdu
TÜYAP Tüm Fuarcılık tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her gün farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
Yurtiçi ve yurtdışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” ana temasıyla ziyaretçilerini ağırlayan fuar, 10 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. Fuarda “ARTİST 2019 - 29. İstanbul Sanat Fuarı”nın onur ödülleri dün sahiplerini buldu.
Bu yıl “Onur Yazarı Ödülü” Adnan Özyalçıner’e, “Sanatçı Onur Ödülü” Mevlut Akyıldız’a ve “Sanatsever Kurum Onur Ödülü” İstanbul Kültür Üniversitesi’ne takdim edildi.