Kitap kurtları TUYAP'ı doldurdu

Yurtiçi ve yurtdışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” ana temasıyla ziyaretçilerini ağırlayan fuar, 10 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. Fuarda “ARTİST 2019 - 29. İstanbul Sanat Fuarı”nın onur ödülleri dün sahiplerini buldu.

Bu yıl “Onur Yazarı Ödülü” Adnan Özyalçıner’e, “Sanatçı Onur Ödülü” Mevlut Akyıldız’a ve “Sanatsever Kurum Onur Ödülü” İstanbul Kültür Üniversitesi’ne takdim edildi.