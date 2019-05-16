Kırıkkale'de 4 bin yıl öncesine ait yapı tespit edildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkisinde devam eden kazılarda, Hitit dönemine ait 9 yapı katı belirlendi. Tablette 'buradaki ülke sizin ülke' cümlesinin geçtiğini ve tabletin iki ülke arasında yazılmış olan diplomatik metin olabileceğini değerlendirdiklerini aktaran Matsumura, şöyle devam etti:

"Yine tablette bir habercinin gönderildiği ve geri dönmediği de bu mektupta yazılmış. Demek ki iki ülke arasında çatışmalar olmuş".