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  3. Kırıkkale'de 4 bin yıl öncesine ait yapı tespit edildi

Kırıkkale'de 4 bin yıl öncesine ait yapı tespit edildi

Kırıkkale'de 4 bin yıl öncesine ait yapı tespit edildi

4000 yıllık şehirde 9 yapı katı tespit edildi. Tespit edilen alanda bazı yazılar da bulundu.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkisinde devam eden kazılarda, Hitit dönemine ait 9 yapı katı belirlendi. Tablette 'buradaki ülke sizin ülke' cümlesinin geçtiğini ve tabletin iki ülke arasında yazılmış olan diplomatik metin olabileceğini değerlendirdiklerini aktaran Matsumura, şöyle devam etti:

"Yine tablette bir habercinin gönderildiği ve geri dönmediği de bu mektupta yazılmış. Demek ki iki ülke arasında çatışmalar olmuş".

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