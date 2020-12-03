Kenan İmirzalıoğlu ve Melisa Sözen'li “Alef” yeni platformunda!

İlk olarak 10 Nisan’da yayımlanmaya başlanan Alef dizisi Tivibu platformuna geliyor. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in paylaştığı Alef dizisi toplamda 8 bölümden oluşuyor. Aralık ayı itibarıyla Türk Telekom’un Seç İzle Dizi klasöründe yer alan yapım polisiye dizi sevenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor.



Tivibu'nun Seç İzle Dizi klasöründe, mistik polisiye türünde olan ve izleyicilerini gizem ve aksiyon dolu bir yolculuğa çıkaran 'Alef' dizisi yer alıyor. FX kanalının ilk yerli yapımı olan dizinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen yer alıyor. İstanbul'da işlenen esrarengiz cinayetleri katilin ardında bıraktığı gizemli ipuçları ışığında çözmek için çalışan dedektifler Kemal ve Settar'a, akademisyen olan Yaşar da yardım ediyor.

ALEF KONUSU

Cinayet Büro Amiri Settar ve ortağı Komiser Kemal, İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan bir ceset sonrasında kendilerini İstanbul'un karanlık, ruhani ve mistik dünyası içinde bulurlar. İki ortak seri cinayet işleyen katilin peşine düşerken aralarına bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar da katılıyor. Bu cinayet silsilesini çözmeye çalışırken üçlüyü geçmişten gelen hayaletler de rahat bırakmıyor.