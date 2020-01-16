KarFest'in tanıtımında kar sürprizi

EĞLENCEYE DOYACAKSINIZ

Kış turizminin adresi Kartepe’de birbirinden eğlenceli aktivite ve şovlara sahne olacak KarFest, 18 Ocak Cumartesi günü 14.00-24.00 saatleri arasında Sisli Vadi’de yapılacak. Unutulmaz DJ performansları, lazer ışık gösterileri, canlı müzik, oyunlar, yarışmalar, yerel sanatçılar, sucuk-ekmek partisi, içinizi ısıtacak ikramlar ve pop müziğin sevilen ismi İrem Derici konseri; eşsiz bir doğada; macera, heyecan, özgürlük ve mutluluk KarFest’te sizleri bekliyor.

HER ŞEY ÜCRETSİZ OLACAK

KarFest’te ulaşımdan otoparka, çaydan çorbaya, kızak kaymadan yarışmalara, konserlerden sucuk ekmek ikramlarına kadar baştan sona her şey ücretsiz olacak. Bunun yanı sıra festivalde üşümek de yok. Sürekli tazelenecek odunlarla ve 25 adet varil aracılığıyla festival boyunca etkinlik alanı ısıtılacak. Alana gelen vatandaşlar gün boyunca ‘’Bot Yarışları’’, ‘’Halat Çekme Yarışı’’, ‘’Penguen Koşu’’ ve ‘’Fener Alayı’’ gibi yarışma ve etkinliklere katılırken, ‘’Sincap’’, ‘’Kardan Adam’’ ve ‘’Penguen’’ maskotlar da festival boyunca minik misafirleri eğlendirecek. Ayrıca katılımcıların en güzel anılarını ölümsüzleştireceği fotoğraf çekim alanı da festival alanında ziyaretçilerini bekliyor olacak.

TANITIM PROGRAMI

KarFest’in tanıtım toplantısı Maide Restoran’da gerçekleştirildi. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe, Kartepe Doğal Hayat Turizm Başkanı İrfan Yiğit, birim müdürleri, STK temsilcileri katıldı.

“SANAYİ DEĞİL, TURİZM KENTİ KOCAELİ”

Toplantıda sözü alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu; “Kocaeli, uzun yıllar boyunca sanayinin başkenti olarak anıldı. Ancak Kocaeli; eşsiz doğası, yazın denizi ve plajları, kışın karlı tepeleriyle her zaman turizmcilerin vazgeçilmezi arasında yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin tüm bu unvanlarının yanına ‘Mevsim Turizm Kenti Kocaeli’ markasını da eklemek için çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Yılın 365 gününe yayılan organizasyonlarımızla Kocaeli, Doğu Marmara’nın etkinlik merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” açıklamasında bulundu.

“KOCAELİ ÖNE ÇIKACAK”

Bu yıl ilk kez Kar festivali düzenleyeceklerini ifade eden Balamir; “Kartepe Belediyemizle örnek bir iş birliğine imza atarak, bölge esnafının da katkılarıyla Kartepe Kış Festivali-KarFest’i organize ediyoruz. Birbirinden eğlenceli aktivite ve şovlara sahne olacak KarFest, Türkiye’de kış turizminin en önemli adresleri arasında yer alan Kartepe’de 18 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Kartepe dağ yolu üzerinde yer alan Sisli Vadi’de düzenleyeceğimiz festival, 14.00-24.00 saatleri kesintisiz 10 saat devam edecek. Türkiye’de kış turizminin seçkin adreslerinden biri olan Kartepe’yi, bu festival Uludağ, Kartalkaya gibi benzerleri arasından bir adım öne çıkaracak” dedi.

“FESTİVALE SAHİP ÇIKILMALI”

Festivale sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman; “Bölgemizde uzun süredir kış turizmi yapılıyor. Esnaf ve çevre sakinleri böyle bir festival olmasını istiyorlardı. İnsanlarımızı mutlu etmek ve bölgemize marka değeri katmak için çalışmalarımıza başladık. KarFest ile Marmara bölgesinin en güzel festivalini yapmak için adım atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi yolumuzu açmıştır. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu projeye sahip çıkılmalı. Birçok eksiğimiz olacaktır ama bunlar hoş görülmeli. Özellikle halkımızdan ve basın mensuplarımızdan festivale sahip çıkılmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

ETKİNLİK TANITIMINDA KAR SÜPRİZİ

Programın sonunda protokol KarFest’in şehir merkezinde tanıtımını yaptı. Yeni Cuma Camii önünde gerçekleştirilen tanıtım için Kartepe'den getirilen 2 kamyon kar kent meydanına döküldü. Doğal karın yanı sıra aynı alana 2 adet off road tipi araç, kar bisikleti ve dev kar küresi yerleştirildi.

ÖNEMLİ ETKİNLİKLER

Halka açık olan etkinlikte DJ performansları, lazer ışık gösterileri, canlı müzik, oyunlar, yarışmalar, yerel sanatçılar, sucuk-ekmek partisi, içinizi ısıtacak ikramlar ve pop müziğin sevilen ismi İrem Derici konseri yer alacak. KarFest etkinliğinin lansman toplantısı sonrası İzmit Kent Meydanı’nda sürpriz bir etkinliğe imza atıldı.

ULAŞIMDA SIKINTI OLMAYACAK

Trafik düzenleme ve ulaşım noktasında Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı, Kartepe Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli tüm tedbirler alındı. Trafikte aksaklık yaşanmaması için Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekipleri; Maşukiye-Derbent ve Suadiye- Arslanbey’den zirveye bağlantısı olan tüm yolları ulaşıma açık tutacak. Maşukiye merkezden çıkış yolu saat 15.00 itibariyle trafiğe kapatılacak. Maşukiye meydanda konumlanan otobüs seferleri saat 11.00 itibariyle özel araçları veya toplu taşıma vasıtasıyla bu noktaya gelen tüm misafirler belirli periyodlarla festival alanına ulaştırılacak.

PROGRAM AKIŞI;

14:00 Festival açılış ve DJ performansı

15:00 Kent Orkestrası Gösterisi

16:00 Gül Beyaz Demir Konseri

16:50 Kartepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (Anadolu Ateşi Gösterisi)

17:00 Cemal Cayırcı (Vira Cemal)

18:00 Protokol konuşmaları ve kurdele kesimi

18:15 Ateşbaz Sahne Gösterisi

19:00 İrem Derici Konseri

21:00-23:00 Yerel Sanatçılar-Horon Şov

Yarışma etkinlikleri;

15:45 Bot Yarışları

18:10 Halat Çekme Yarışı

18:30 Penguen Koşu

18:50 Fener Alayı