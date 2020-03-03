'Kara Murat'ın çizeri Abdullah Turhan vefat etti

Turhan'ın cenazesi, yarın Datça’nın Mesudiye köyü Avlana Cami'sinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bahçearası Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Abdullah Turhan, 1933’te Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi.

Resim ve çizgi romana 1954’te Yeni Sabah gazetesinin açtığı ressam sınavını kazanarak başlayan Turhan, karikatürist ve çizer Ratip Tahir Burak’tan bu sanatın inceliklerini öğrendi.

Turhan'ın çizdiği, hikayesi Rahmi Turan'a ait unutulmaz "Kara Murat" karakteri, ilk kez 1971'de Günaydın gazetesinde yayımlandı.

Cüneyt Arkın'ın "Kara Murat" rolünü üstlendiği 1972 yapımı "Kara Murat Fatih'in Fedaisi" filmiyle beyaz perdeye de aktarılan karakterin çizgi roman serisi ise 3 Ocak 1974'ten itibaren her hafta yayımlanarak, 946 sayı boyunca okuyucuyla buluştu.

Usta çizer, 1956’da ‘Şen Çocuk’ dergisinde çizdi.

Gazeteci, yazar Safa Kılıçlıoğlu’nun Pazar dergisinin çizer kadrosuna 1957'de katılan Turhan, polisiye türündeki "Cani Peşinde" eseriyle 1960'a kadar dergide yer aldı.

Abdullah Turhan'ın unutulmaz bir diğer çizgi karakteri "Tolga", ilk kez 1969'da 1001 Roman dergisinde yayımlandı. Tolga'nın bütün maceralarının senaryosu Turhan tarafından kaleme alındı.

"Kara Batur" ile "Alptekin" adlı tarihi çizgi roman kahramanlarını da çizgi roman dünyasına kazandıran Turhan, 1979’da "Deryalar Delisi" ve "Umur Bey" adlı Osmanlı dönemine ait bir kılıçlı kahramanın maceralarını çizdi. Çizer Turhan ayrıca, 1971, 1973 ve 1983'te haftalık periyotta üç ayrı Tolga serisini okuyucuya sundu.

Başarılı çizer, "Acemi Kaşifler Hattuşa'nın Güneşi" adlı çizgili çocuk romanını ise 2015'te resmetmişti.

Abdullah Turhan verdiği söyleşilerden birinde çizgi romanlara ilgisizlikten yakınmış şu serzenişte bulunmuştu:

"Bugün gazetelerde, artık çizgi roman bulamazsınız; çünkü ilgi kalmadı. Oysa Avrupa ülkeleri ve ABD'de çizgi roman, halen büyük bir sektör olarak dikkat çekiyor. Orada çizeri, yazarı ve hatta balon yazıları bile farklı ekipler tarafından hazırlanıyor."

Son zamanlarında da çizgiden kopmayan usta çizer Kara Murat'la olan yakınlığını şu sözlerle anlatmıştı:

"Şimdi artık ben de çizgi roman yapmıyorum. Ancak vakit geçirmek ve neşelenmek için 'Kara Murat'ın karikatürvari komiğini renkli olarak çiziyorum. Sulu boya çalışmalar yapıyorum. Yani boş durmuyorum."