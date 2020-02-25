KADEM'den 28 Şubat temalı yapıtlar! 16 sanatçıdan ‘Böyle Daha Güzelsin' sergisi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, yaptığı konuşmada serginin aslında bir ülkenin, bir dönemin panoramik hikâyesini anlattığını belirtti. 28 Şubat’ın Türkiye’deki bazı insanlar için zor bir dönem olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, “Ama mücadele ederek o zorlukları aştık. Mücadelemize zamanında birçok kıymetli insan da destek verdi. Kolay olmadı. Çünkü o dönemde hayata dair verdiğiniz kararların pek çoğu, yıllar sonra geri dönülmez bir noktaya getirmiş oluyor sizi. Yani yılları geri alamıyorsunuz” dedi.

20 YIL ÖNCESİNİN DUYGUSU



Gümrükçüoğlu, sergideki her bir deneyimin kendisini çok etkilediğini ve 20 yıl öncesine götürdüğünü ifade ederek, sanatçıların bu duyguyu çok güzel yansıttığını söyledi. Serginin küratörü Yasemin Darbaz da KADEM ile 1,5 yıl önce bir sergi projesi için bir araya geldiklerinde, serginin kendisinden ziyade bunun anlatım dili üzerinde düşünmeye başladıklarını belirtti. Serginin resmi açılışı 28 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

Hilal Büşra Cebeci’nin “Dreamcatcher is Feeling Blue” adlı eseri.



Sergideki eserler video art, tezhip, heykel, üç boyutlu portre, minimalist beste, dekolaj, duvar üzerine karışık teknik ve ahşap metal karışık tekniklerden oluşuyor.

ESERLERİ TEK TEK İNCELEDİ



Açılışa, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, serginin küratörü Yasemin Darbaz ve sergide eserleri yer alan sanatçılar katıldı.