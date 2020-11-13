Julio Cortazar'ın öğrencisi olun

Arjantin edebiyatı denilince Jorge Luis Borges’le beraber akla gelen iki isimden biri olan Julio Cortazar’ın, 1980 sonbaharında California Üniversitesinde verdiği derslerin on üç saatlik dökümünün kitaplaşmış hali, yazarın daha önce Gözlemevi ve 62 Maket Seti’ni yayımlayan Everest Yayınları tarafından “Edebiyat Dersleri/ Berkeley, 1980” başlığıyla okuyucuya sunuldu.

DOĞAÇLAMA HAZIRLIK



Borges’in, Calvino’nun, Nabokov’un edebiyat derslerinin yanına koyulması gereken Cortazar’ın Edebiyat Dersleri’ni Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Eduardo Galeano, Juan Rulfo gibi Latin Amerika edebiyatının büyük isimlerini çeviren, Süleyman Doğru dilimize kazandırmış. Derslerini dersten önce kısa bir süre önce doğaçlayarak belirlediğini belirten Cortazar, sistematik biri olmadığından, ne eleştirmen ne de kuramcı olduğundan, öğrencilerinin ortaya koyduğu zorluklara kendi ölçüsünde çözümler aradığını vurguluyor.

ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ



Aristoteles, Gabriel Garcia Marquez, Çehov, Coleridge, Camus, John Donne, Dali, Asturias, Baudelaire, Conrad, Woody Allen, T. Mann, Rilke, Kafka, Freud, D. H. Lawrence, Maupassant, Poe, Valéry, Voltaire, Vergilius, Shakespeare ve daha nicesi Cortazar’ın bu çözümleme yöntemlerinden nasipleniyor. Yazarı, yazma eylemini, Latin Amerika edebiyatını, dünya edebiyatını anlamak için eşi bulunmaz bir eser. Kitap, sekiz ders ve iki ek bölümden oluşuyor.

ROMAN BİÇİMLERİNİ SARSTI



Çağdaş ve yenilikçi Latin Amerika edebiyatının önde gelen yazarlarından, 1914 Brüksel doğumlu Cortazar, 1951’de Paris’te UNESCO’da çevirmenlik yapmaya başladı. 1960’larda Küba’nın Latin Amerikalı aydınların merkezi olduğu yıllarda Havana’da bulundu. Daha sonraki yıllarda Fransa’ya giden Cortazar, Seksek ve Manuel’in Kitabı’yla edebi biçim ve kuralları sarsarak roman sanatının sınırlarını zorladı.

GELENEK KURUCU



Asturias, Marquez, Fuentes, Carpentier gibi yazarlarla Latin Amerika edebiyatı geleneğini oluşturan yazarlar arasında anılır. Edebiyat dışında mitoloji, psikoloji, sinema ve fotoğrafçılıkla ilgilenen yazar Edgar Allen Poe’nun yapıtlarını İspanyolcaya çevirmiştir. Cortazar, 1948 yılında Paris’te ölmüştür.