Joker filminin konusu nedir? Joker filminin oyuncuları kimler?

Joker filminin konusu nedir? merak ediliyor. 1 haftada 730 bin seyirciye ulaşan Joker filmi sinemaseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Joker filmini izlemek isteyenler film ile ilgili araştırma yapıyor, filme giden kimselerin yorumlarını araştırıyor. Arthur Fleck adlı akıl sağlığı sorunları olan başarısız bir komedyenin hikâyesini anlatan Joker filmi, sinema dünyasının son zamanlarda en çok tartıştığı filmler arasında yer alıyor. 4 Ekim Cuma günü vizyona giren Joker filminin yönetmen koltuğunda Oscar adayı Todd Phillips oturuyor.

JOKER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Joker, başarısız bir komedyen olan ve DS Comics karakterlerinden Batman'in en büyük düşmanı Arthur Fleck’in, zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla acımasız “Joker” karakterine dönüşümünü konu ediniyor.

Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta yapayalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını taktığı iki maske ile geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur’u en yakın arkadaşı olan annesi Happy adıyla çağırır. Bu lakap, Arthur’un içindeki acıyı gizlemesine yardımcı olur. Ancak maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide toluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.

Film, gerilim ve dram türünü bir araya getiriyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen filmin yönetmeni Phillips, Joker karakterinin karmaşıklığını sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu başlangıç hikayesinin irdelemeye değer olduğunu hissettim. Çünkü daha önce yapılmamıştı ve çizgi romanda bile resmi olarak bir başlangıcı yoktu. Bu yüzden, Scott Silver'la birlikte karmaşık ve girift bir 'Joker' versiyon yazdık, nasıl evrildiğini ve sonra nasıl kötüleştiğini işledik. Bu film bir Joker hikayesi değil de Joker olmanın hikayesidir."

JOKER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Başrolde Oscar adayı Joaquin Phoenix ve Oscar Ödüllü Robert De Niro’nun bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Bill Camp, Shea Whigham, Marc Maron, Douglas Hodge, Josh Pais, Leigh Gill yer alıyor.

REKOR KIRDI

Warner Bros'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de vizyona girdiği hafta 313 sinemanın 435 salonunda gösterilen film, vizyona girdiği ilk üç 3 günde 385 bin 488 kişi tarafından izlenerek, tüm zamanların ekim ayı en iyi yabancı film izleyici açılış rekorunu kırdı.