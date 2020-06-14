İstiklal Marşı film oluyor

Sözleri şair Mehmet Âkif Ersoy’a ait olan ve 12 Mart 1921 yılında Birinci Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye’nin milli marşı olarak kabul edilen ‘İstiklâl Marşı’nın yazılış öyküsü, ‘Âkif’ adıyla beyazperdeye uyarlanıyor.

12 Mart 2021 tarihinde İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı olması nedeniyle film, aynı tarihte vizyona girecek. Yapımcılığını Tarçın Film Yapım’ın üstlendiği, Kudret Sabancı’nın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin danışmanlığını Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy (Argon) yapacak. Mehmet Âkif Ersoy’un yaşam öyküsünün de işleneceği yapımın cast çalışmaları devam ederken, çekimlerin eylül ayında İstanbul, Ankara ve yurtdışında yapılması planlanıyor.