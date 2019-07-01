İstanbul'da opera zamanı... Yarın başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün projelendirdiği ve 2010 yılından bu yana yerli ve yabancı sanatseverlerin beğenisine sunulan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, bu yıl 2-14 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor.

(Dünya)