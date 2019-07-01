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  3. İstanbul'da opera zamanı... Yarın başlıyor

İstanbul'da opera zamanı... Yarın başlıyor

İstanbul'da opera zamanı... Yarın başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün projelendirdiği ve 2010 yılından bu yana yerli ve yabancı sanatseverlerin beğenisine sunulan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, bu yıl 2-14 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün projelendirdiği ve 2010 yılından bu yana yerli ve yabancı sanatseverlerin beğenisine sunulan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, bu yıl 2-14 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor.

(Dünya)

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