İstanbul'da moda şöleni

MBFWI Organizasyon Komitesi, etkinlik kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan isimleri açıkladı. Tasarımcılar arasında Cihan Nacar, Nihan Peker, Niyazi Erdoğan, Özgür Masur, Özlem Kaya, Raşit Bağzıbağlı, Tuvanam ve Simay Bülbül gibi birçok isim ve marka yer alıyor.

