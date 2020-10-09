09 Ekim 2020 Cuma 23:14 | Son Güncelleme:
İstanbul'da moda şöleni
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, başlıyor. Etkinlik 12-16 Ekim tarihleri arasında, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteğiyle dijital platformlar üzerinden gerçekleşecek.
MBFWI Organizasyon Komitesi, etkinlik kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan isimleri açıkladı. Tasarımcılar arasında Cihan Nacar, Nihan Peker, Niyazi Erdoğan, Özgür Masur, Özlem Kaya, Raşit Bağzıbağlı, Tuvanam ve Simay Bülbül gibi birçok isim ve marka yer alıyor.