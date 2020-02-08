İstanbul'da iki kitap fuarı birden açılıyor

Bedir ACAR

Bugün İstanbul’da iki kitap fuarı birden kapılarını açıyor. Uluslararası CNR Kitap Fuarı ve Üsküdar Belediyesi Kitap Fuarı yüzlerce yayınevi ile okurları bir araya getirecek. 16 Şubat’a kadar söyleşi, seminer, panel ve sergi gibi 300’ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak olan CNR Kitap Fuarı’nda yüzlerce yazarla imza günleri düzenlenecek. Üsküdar Belediyesi’nin geleneksel hale gelen kitap fuarı da 16 Şubat’a kadar gerçekleştirilecek.

ÜSKÜDAR’IN KONUKLARI

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Mer-kezi’nde kitapseverleri ağırlayacak olan fuarda Türkiye’nin önde gelen 120 yayınevi ve markasından 250 yazar, söyleşi ve imza etkinliklerinde okurlarıyla buluşacak.