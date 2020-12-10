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10 Aralık 2020 Perşembe 23:53 | Son Güncelleme:

İnsan ve tamamlanma isteğine dair

İnsan ve tamamlanma isteğine dair

Gazzâlî'nin entelektüel serüveninin merkezinde insan ve onu anlama çabası yer alır.

Mütefekkirin kendini anlama gayretinden neşet eden bu uğraş onu düşünce tarihi içinde nadir kılar. Sahi insanın bu dünyadaki amacı nedir? Eğitim onu bu amaca ulaştırmada nasıl bir rol üstlenir? Bu soruların cevaplarına ulaşabileceğiniz kitap, tamamlanma isteği ile dünyaya gelen insanın, geçici, sınırlı, yetersiz kemâl arayışlarının peşinden giderek okura hakikatli bir rehber oluyor.

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