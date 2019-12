IMDb'ye göre 2020'nin en çok beklenen 10 filmi

IMDb’deki sayfa görüntülemeleri ve filmlerin popülerliklerine göre senenin merakla beklenen 10 yapımı:

10. Fast & Furious 9

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2020

Vin Diesel yeni filme Dominic Toretto karakteriyle dönüyor. Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson ve Ludacris’ten oluşan ekibi de onunla birlikte yola çıkıyor. Paul Walker’ın kardeşi Cody de filmde yer alacak isimler arasında. Paul Walker’ın yüzü kardeşinin vücuduyla dijital olarak birleştirilecek ve böylece serinin bu yeni filminde de Brian O’Connor karakteri hayranlarla buluşacak.

9. The King’s Man: İlk Görev (The King’s Man)

Vizyon Tarihi: 18 eylül 2020

Mark Millar’ın çizgi romanlarından uyarlanan King’s Man serisi, Taron Egerton’ın canlandırdığı genç zengin Eggsy Unwin ve Colin Firth’ün hayat verdiği Harry Hart’ı günümüz casus hikayelerinde buluşturuyor. Ancak iki filmin ardından seride değişikliğe gidiliyor ve olaylar bir yüzyıl geride yaşanıyor.

8. Dune

Vizyon Tarihi: 18 Aralık 2020

Son birkaç yıldır bilim kurgu ve fantastik film türlerinde Denis Villeneuve’dan daha etkileyici bir yönetmen daha ortaya çıkmadı. Yönetmen 2016’daki Geliş’in (Arrival) ardından riske girerek 2017’de en sevilen bilim kurgulardan birine el attı ve Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı’yla (Blade Runner 2049) büyük başarı kazandı. Villeneuve şimdi bir risk daha alarak fantastik türün klasiği Dune’u yeniden çekiyor. Filmde Timothee Chalamet, Oscar Isaac ve Rebecca Ferguson rol alacak.

7. Wonder Woman 1984

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2020

DC sinematik evreninin eleştirmenlerden övgü toplayan ilk filmi Wonder Woman’ın ardından yönetmen Patty Jenkins ve oyuncu Gal Gadot devam filmi için yeniden bir araya geliyor. Film zamanda ileri atlıyor ve Chris Pine’ın canlandırdığı Steve Trevor da bir şekilde karşımıza çıkıyor.

6. Mulan

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2020

Disney klasiklerinin canlı aksiyon türündeki yeniden çevrimleri 2020’de de devam ediyor. Leydi ile Sokak Köpeği (Lady And The Tramp), Aslan Kral (The Lion King) ve Aladdin’in ardından yeni yılda Mulan’ı da tekrar beyaz perdede göreceğiz. Film, Mulan'ın erkek kılığına girerek hasta babası yerine İmparatorluk Ordusu için çarpışmasını ve bu süreçte Çin'in gelmiş geçmiş en cesur kahramanlarından biri olma hikayesini anlatıyor.

5. Black Widow

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2020

2020’de Marvel Sinematik Evreni’ne ait iki yeni film gösterime giriyor. Bunlardan The Eternals gizemini korurken gözler Black Widow’a çevrilmiş durumda. Avengers’ın hayatını kaybeden üyesi Black Widow, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı’ndan (Captain America: Civil War) sonraki dönemde karşımıza çıkıyor.

4. Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die)

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2020

James Bond 25. filmi için dönüyor. Öyle görünüyor ki bu Daniel Craig’i Bond rolüyle son görüşümüz olacak. Yönetmen koltuğundaysa True Detective dizisiyle tanıdığımız Cary Fukunaga oturuyor.

3. Top Gun: Maverick

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2020

Hollywood çok eski tarihli yapımlara devam filmleri çekmeyi geleneksel hale getirdi. Blade Runner 2049 orijinalinden 35 yıl sonra, Doktor Uyku (Doctor Sleep) ise 39 senenin ardından beyaz perdeye döndü. Şimdi sıra Top Gun’da. Ancak filmin benzerlerinden farkı, orijinal filmdeki başrolün devam filminde de başrol olarak karşımıza çıkması. Tom Cruise 34 yıl sonra Maverick karakteriyle geri geliyor.

2. Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog)

Vizyon Tarihi: 14 Şubat 2020

Kirpi Sonic’in ilk fragmanı yayımlandığında Sonic’in tasvir ediliş şekli eleştiri almış, bunun üzerine hayranların Sonic’in görünüşünde rahatsız olduğu noktalar yeniden tasarlanmıştı. Aynı isimli ünlü video oyunundan sinemaya uyarlanan Kirpi Sonic, devletin mavi kirpi Sonic'i yakalaması için çılgın bilim insanı Dr. Ivo Robotnik'i görevlendirmesiyle gelişen olayları konu ediyor.

1. Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) / Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Vizyon Tarihi: 7 Şubat 2020

IMDb verilerine göre 2020’nin en merakla beklenen filmi bir DC yapımı. 2016 tarihli Suicide Squad: Gerçek Kötüler’in (Suicide Squad) ardından Yırtıcı Kuşlar’da Margot Robbie, Harley Quinn’e hayat vermeye devam ediyor. Cathy Yan yönetmenliğindeki Birds Of Prey, Harley Quinn'in Joker'den ayrılmasından sonra Black Canary, Huntress ve Dedektif Renee Montoya'ya katılarak Cassandra Cain'i zalim suç lordu Black Mask'ten kurtarmaya çalışmasını konu ediyor.

