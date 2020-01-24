İmamoğlu yırtmış!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Tiyatroları personeline yeni yıl armağanı olarak kitap hediye etmiş. Kitaplar, önceki belediye yönetimince basılan ‘İstanbul’un 100’leri’ serisinden… Yüz kitaplık seri, ‘İstanbul’un 100 camisi, 100 süreli yayını, 100 vakfı, 100 romanı, 100 gazetesi, 100 hamamı gibi her biri müstakil kitaplardan oluşuyor.

Kitapların ilk sayfalarında önceki Belediye Başkanı’nın sunuş yazısı var. Daha doğrusu vardı!.. İmamoğlu ya da kraldan çok kralcı adamları, önceki belediye reisine ait sunuş bölümünü yırtıp kendilerince sansür uygulamışlar. O sayfa yerine İmamoğlu’nun fotoğraflı ayracı iliştirilmiş.

Şöyle diyor İmamoğlu: ‘Kültürün sanatın olduğu yerde hoşgörü vardır. Bu değerleri yaymak için çalışıyoruz, bunun için kitap yayımlıyoruz.’

İyi de… ‘Devlette ve kurumlarda süreklilik esastır’ deyip bir önceki belediye başkanının sunuş yazısına hoşgörü göstermemişler.

Oysa kitapların ilk sayfalarında, yani jenerikte kitaba emek verenlerin isimleri, baskı tarihi, arşiv içerikleri, editörü, tasarım bilgileri de yer alır. Önsöz dahil o sayfaları yırtarak, belge niteliği taşıyan kitabın belgeselliği de yok edilmiş olmuyor mu? Bu nasıl bir işgüzarlıktır anlamam mümkün değil.