İlk online tiyatro prömiyeri

Pandemi önlemleri alınarak mesafeli koltuklarda izlenen oyunun temsili aynı zamanda Türkiye’de online olarak yayınlanan ilk tiyatro prömiyeri oldu. Oyun öncesi Tatbikat Sahnesi’nin sosyal medya hesaplarından kulisten ve fuayeden yapılan canlı yayınlar ile online seyirciye tiyatro atmosferi yaşatıldı. Galaya Burcu Özberk, Yasemin Allen, Yurdaer Okur, Serhat Kılıç, Denizcan Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan katıldı.

HEYECANA ORTAK OLDULAR



Oyuncular, ilk online prömiyer deneyiminin pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan tiyatrolara yeni bir yol açabileceğini ve nefes aldırabileceğini dile getirdiler. Erdal Beşikçioğlu, “Dijital ortamda Türkiye’nin her yerinden prömiyerimize salondaki seyircimiz gibi aynı heyecanla katılabildiler” dedi.