İki yıllık çalışmanın lansmanı gerçekleştirildi: Entelektüel İslam Kadınları
İki yıllık bir çalışmanın ürünü olan, yedi kitaptan oluşan “Entelektüel İslam Kadınları Projesi”nin dokuz genç yazarı için hazırlanan kitap lansmanı, usta yazarlardan Emine Uçak Erdoğan, Emeti Saruhan, Yıldız Ramazanoğlu, İsmail Kılıçarslan, Dursun Ali Taşçı’nın katılımı ve genç yazarların imza etkinliği ile gerçekleşti.
Öğrencilerin yazma serüvenlerini dinleyicilerle paylaşması ile gerçekleşen etkinlik, keyifli dakikalara sahne oldu.
Acıbadem Okulları’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Acıbadem Okulları olarak genç yazarlarımızın küçük yaşlarda atmış oldukları ilk adımlarda yanlarında bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Kıymetli öğrencilerimiz mürekkebiniz hiç bitmesin.”
Acıbadem Okulları Genç Yazarlar Projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmanın çıkış noktasıyla ilgili olarak ise şu not düşüldü:
“Onlar güçlü, akıllı, entelektüel ve fedakâr kadınlardı. Çocuklarımızın süper kahraman ikonlarının bombardımanına tutuldukları bu çağda, gerçek kahramanlarımızı tanısınlar, öykülerini yazsınlar istedik.”