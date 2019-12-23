İki yıllık çalışmanın lansmanı gerçekleştirildi: Entelektüel İslam Kadınları

Öğrencilerin yazma serüvenlerini dinleyicilerle paylaşması ile gerçekleşen etkinlik, keyifli dakikalara sahne oldu.

Acıbadem Okulları’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Acıbadem Okulları olarak genç yazarlarımızın küçük yaşlarda atmış oldukları ilk adımlarda yanlarında bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Kıymetli öğrencilerimiz mürekkebiniz hiç bitmesin.”

Acıbadem Okulları Genç Yazarlar Projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmanın çıkış noktasıyla ilgili olarak ise şu not düşüldü: