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  3. İgor Butman Antalya'da konser verdi

İgor Butman Antalya'da konser verdi

İgor Butman Antalya'da konser verdi

Rus saksafon sanatçısı İgor Butman, Antalya Akra Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Akra Otel'in bahçesinde düzenlenen festivalde, sanatseverler Butman ve Moskova Devlet Caz Orkestrası'nı beğeniyle dinledi.
Rusya'da 500'den fazla konser veren, Güney Kore, Hindistan, Çin, İtalya, Kanada, Fransa, İngiltere, Letonya, Almanya ve ABD gibi ülkelerde turneler düzenleyen Butman yönetimindeki Moskova Devlet Caz Orkestrası'nın konseri yoğun ilgi gördü.

Festival, yarın, dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Dee Dee Bridgewater konseriyle sona erecek.

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