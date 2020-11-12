İdari yargılamaya dair 101 soru

Hukukçuların ve bilhassa hukuk fakültesi öğrencilerinin istifade edeceği çalışmada, idari yargılamanın temel ilkeleri detaylandırılıyor. Kitapta, itiraz, istinaf ve temyiz, harç, yürütmenin durdurulması, dilekçe hazırlanışı, dilekçe ret, vekâlet ücreti, kararın uygulanması konuları derinlikli olarak ele alınmış. Pratik bilgiler, soru ve cevaplar şeklinde aktarılmış. Kitabın son sorusu olan 101. soruda ise kısa cevaplar içeren diğer alt sorular toplanmış.