12 Kasım 2020 Perşembe 19:58 | Son Güncelleme:
İdari yargılamaya dair 101 soru
Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Cüneyd Altıparmak'ın ortaklaşa kaleme aldıkları “101 Soruda İdari Yargılama Hukuku” el kitabı, alana ilişkin en sık karşılaşılan hususlara dair temel bir başvuru kitabı niteliğinde.
Hukukçuların ve bilhassa hukuk fakültesi öğrencilerinin istifade edeceği çalışmada, idari yargılamanın temel ilkeleri detaylandırılıyor. Kitapta, itiraz, istinaf ve temyiz, harç, yürütmenin durdurulması, dilekçe hazırlanışı, dilekçe ret, vekâlet ücreti, kararın uygulanması konuları derinlikli olarak ele alınmış. Pratik bilgiler, soru ve cevaplar şeklinde aktarılmış. Kitabın son sorusu olan 101. soruda ise kısa cevaplar içeren diğer alt sorular toplanmış.