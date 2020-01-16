İBB Müdürü'ne ikinci kez intihal cezası

Daha önce izinsiz eser kullanmaktan 30 bin TL tazminat ödemek zorunda kalan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen’in başkasına ait ikinci bir eseri daha intihal yoluyla sahnelediği Yargıtay tarafından kanıtlandı. Çevirmen Sinan Gürtunca, ‘Çelik Manolyalar’ eserini izinsiz kullandığı gerekçesiyle Ergen’e açtığı davayı kazandı. Ergen’in intihal suçu (Emek hırsızlığı) işlediği mahkeme kararıyla kesinleşirken çevirmen Gürtunca Akşam Gazetesi’ne konuştu. Gürtunca, Ergen aleyhine 10 yıl önce açtığı davayı aslında 2015’te kazandığını, fakat davalılar Mehmet Ergen ile oyunu sahneleyen Tiyatrokare’nin mahkeme sonucunun açıklanmasını engellediklerini dile getirdi.

MAHKEME ENGELLENDİ

Telif Hakları Mahkemesi’nin ‘mahkeme sonucu açıklanamaz’ maddesinden dolayı dava açma hakkının da elinden alındığını dile getiren Gürtunca, “Şimdi Yargıtay ilamıyla bu karar bozuldu. Telif Hakları Mahkemesi de kararını düzeltti” dedi. Çevirmen, avukatının arabulucu yöntemiyle Mehmet Ergen’e ve Tiyatrokare yetkililerine uzlaşma teklifi götürdüğünü söyledi.

UZLAŞMAZSA DAVA VAR

Gürtunca, tarafın uzlaşmamaya yanaşmaması halinde, Yargıtay ve ilgili mahkeme kararıyla kesinliği kanıtlanan intihali, ilan yoluyla kamuoyuna duyurup tazminat davası açacaklarını anlattı.

‘Çelik Manolyalar’ın Amerikan versiyonunda Julia Roberts, Shirley Maclaine, Sally Field, Dolly Parton ve Olympia Dukakis gibi isimler rol aldı.